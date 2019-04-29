Traffico Roma del 29-04-2019 ore 17:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 16:50 Sic
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DISAGI IN VIA DEL MURO TORTO VERSO IL
LUNGOTEVERE; INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL PIAZZALE FLAMINIO.
PER UN INCIDENTE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
PRIMA DEL BIVIO PER LA PORTUENSE.
INCIDENTE E RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO; INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA MARCONI.
POI INCIDENTE CON TRE VEICOLI COINVOLTI SUL LUNGOTEVERE CADORNA. POSSIBILI
RALLENTAMENTI.
SULLA TANGENZIALE ALTEZZA CORSO FRANCIA PROSEGUONO I DISAGI VERSO LO STADIO
A CAUSA DI UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA
PROSEGUENDO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA
FANI A PINETA SACCHETTI, COMPORTA RALLENTAMENTI
INTENSO IL TRAFFICO TRA VIA DI TORREVECCHIA E VIA CESARE LOMBROSO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma