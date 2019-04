Traffico Roma del 29-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 17:20 Sic

AUMENTATO IL TRAFFICO SULLA CASSIA. DISAGI IN USCITA DA ROMA, ALTEZZA TOMBA

DI NERONE, E PIÙ AVANTI, ALLA GIUSTINIANA

IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. PROSEGUENDO NELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII FILE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA MARIO FANI.

SUL MURO TORTO INCIDENTE VERSO IL LUNGOTEVERE; CODE A PARTIRE DA PORTA

PINCIANA.

DUE INCIDENTI NELLA ZONA SUD DI ROMA.

SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO PRIMA DEL BIVIO PER LA

PORTUENSE. SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA TOR DI VALLE IN DIREZIONE OSTIA –

ACILIA.

POI POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE IN VIA DELLA

MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN DIREZIONE DI VILLA BONELLI.

