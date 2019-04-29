Traffico Roma del 29-04-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 17:20 Sic
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
AUMENTATO IL TRAFFICO SULLA CASSIA. DISAGI IN USCITA DA ROMA, ALTEZZA TOMBA
DI NERONE, E PIÙ AVANTI, ALLA GIUSTINIANA
IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA. PROSEGUENDO NELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII FILE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA MARIO FANI.
SUL MURO TORTO INCIDENTE VERSO IL LUNGOTEVERE; CODE A PARTIRE DA PORTA
PINCIANA.
DUE INCIDENTI NELLA ZONA SUD DI ROMA.
SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO PRIMA DEL BIVIO PER LA
PORTUENSE. SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA TOR DI VALLE IN DIREZIONE OSTIA –
ACILIA.
POI POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE IN VIA DELLA
MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN DIREZIONE DI VILLA BONELLI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma