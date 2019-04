Traffico Roma del 29-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ENTRAMBE LE

CARREGGIATE, TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; ALTRE FILE NEL TRATTO

FLAMINIA-SALARIA MA NELLA SOLA CARREGGIATA INTERNA;

PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO

FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA

VIA DEL FORO ITALICO;

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE TRA VIALE

TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;

DISAGI PER DUE DIVERSI INCIDENTI, SU VIA DEL MURO TORTO PER UN PRIMO

INCIDENTE CODE TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL

LUNGOTEVERE, SECONDO INCIDENTE CON CODE AD ALTEZZA DI VIA PINCIANA IN

DIREZIONE STAZIONE TERMINI

ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA GREGORIO VII TRA SAN PIETRO E PIAZZA PIO

XI.

NELLA ZONA SUD DI ROMA.

A PROVOCARE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI

VILLA BONELLI.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE VERSO FIUMICINO

È TUTTO

