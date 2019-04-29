Traffico Roma del 29-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI, IN ENTRAMBE LE
CARREGGIATE, TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA; ALTRE FILE NEL TRATTO
FLAMINIA-SALARIA MA NELLA SOLA CARREGGIATA INTERNA;
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DEL TRATTO
FANI-TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI; RALLENTAMENTI A PARTIRE DA
VIA DEL FORO ITALICO;
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, FILE TRA VIALE
TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
DISAGI PER DUE DIVERSI INCIDENTI, SU VIA DEL MURO TORTO PER UN PRIMO
INCIDENTE CODE TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL
LUNGOTEVERE, SECONDO INCIDENTE CON CODE AD ALTEZZA DI VIA PINCIANA IN
DIREZIONE STAZIONE TERMINI
ALTRO INCIDENTE CON CODE IN VIA GREGORIO VII TRA SAN PIETRO E PIAZZA PIO
XI.
NELLA ZONA SUD DI ROMA.
A PROVOCARE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
VILLA BONELLI.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA CODE VERSO FIUMICINO
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma