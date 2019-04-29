Traffico Roma del 29-04-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 17:50 Sic
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA SALARIA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PRATI FISCALI ANCHE A CAUSA DI UN
INCIDENTE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE DOVE CI SONO CODE TRA BATTERIA
NOMENTANA E IL BIVIO PER LA VIA SALARIA. TANGENZIALE CON DISAGI POI TRA TOR
DI QUINTO E CORSO FRANCIA.
RISOLTO L’INCIDENTE SUL MURO TORTO VERSO IL LUNGOTEVERE. TRAFFICO IN VIA DI
NORMALIZZAZIONE
MENTRE È AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII TRA SAN PIETRO E
PIAZZA PIO XI.
NELLA ZONA SUD DI ROMA.
ANCORA TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO A CAUSA
DI UN INCIDENTE. SULLA VIA DEL MARE, PER UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA TOR DI VALLE IN DIREZIONE OSTIA – ACILIA.
POI POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE IN VIA DELLA
MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN DIREZIONE DI VILLA BONELLI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma