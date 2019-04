Traffico Roma del 29-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 17:50 Sic

SULLA VIA SALARIA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PRATI FISCALI ANCHE A CAUSA DI UN

INCIDENTE. RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE DOVE CI SONO CODE TRA BATTERIA

NOMENTANA E IL BIVIO PER LA VIA SALARIA. TANGENZIALE CON DISAGI POI TRA TOR

DI QUINTO E CORSO FRANCIA.

RISOLTO L’INCIDENTE SUL MURO TORTO VERSO IL LUNGOTEVERE. TRAFFICO IN VIA DI

NORMALIZZAZIONE

MENTRE È AVVENUTO DA POCO UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO VII TRA SAN PIETRO E

PIAZZA PIO XI.

NELLA ZONA SUD DI ROMA.

ANCORA TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO A CAUSA

DI UN INCIDENTE. SULLA VIA DEL MARE, PER UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI

ALL’ALTEZZA TOR DI VALLE IN DIREZIONE OSTIA – ACILIA.

POI POTREBBE ANCORA PROVOCARE RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE IN VIA DELLA

MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN DIREZIONE DI VILLA BONELLI.

