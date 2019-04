Traffico Roma del 29-04-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 19:50 Sic

SUL VIALE CORTINA D’AMPEZZO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLE VICINANZE

DELLA TRIONFALE. CI SONO INCOLONNAMENTI

INTANTO PROSEGUONO I DISAGI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZINE

PINETA SACCHETTI; CHIUSO IL TRATTO A SALIRE A PARTIRE DA VIA MARIO FANI

TRAFFICO IN TANGENZIALE, CODE IN DIREZIONE DELLO STADIO TRA TOR DI QUINTO E

CORSO FRANCIA

IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA

FIORENTINI E TOR CERVARA.

USCENDO DA ROMA CODE SULLA COLLATINA TRA IL RACCORDO E VIA DI SALONE.

CODE ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI

MALAFEDE

