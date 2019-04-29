Traffico Roma del 29-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 29 APRILE 2019 ORE 19:50 Sic
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL VIALE CORTINA D’AMPEZZO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLE VICINANZE
DELLA TRIONFALE. CI SONO INCOLONNAMENTI
INTANTO PROSEGUONO I DISAGI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZINE
PINETA SACCHETTI; CHIUSO IL TRATTO A SALIRE A PARTIRE DA VIA MARIO FANI
TRAFFICO IN TANGENZIALE, CODE IN DIREZIONE DELLO STADIO TRA TOR DI QUINTO E
CORSO FRANCIA
IN USCITA DA ROMA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA
FIORENTINI E TOR CERVARA.
USCENDO DA ROMA CODE SULLA COLLATINA TRA IL RACCORDO E VIA DI SALONE.
CODE ANCHE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
MALAFEDE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma