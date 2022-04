Traffico Roma del 29-04-2022 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e l’ardeatina in esterna Ci sono rallentamenti tra Boccea e la Aurelia tra la via del Mare la pietra Tor Bella Monaca e la Tiburtina a che ora complicata la situazione sulla tangenziale per un incidente avvenuto in precedenza lunghe code verso lo stadio Olimpico tra l’uscita per la 24 via dei Campi Sportivi per Chi ha diretto San Giovanni invece i rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria spostiamoci proprio in via Salaria Oltre alle difficoltà di immissione sulla tangenziale che provocano file a partire da Fidene segnalato anche un incidente risolto invece è l’incidente sul tratto Urbano della A24 rimangono le code tra il raccordo è la tangenziale est in direzione del centro si rallenta anche in uscita tra Viale Togliatti e il raccordo sul viadotto della Magliana rallentamenti tra via Cristoforo Colombo via del Cappellaccio verso Fiumicino sulla Pontina poi file verso Roma per i lavori in corso tra Castel Romano e Castel di Decima disagi anche in uscita tra Spinaceto e Castel di Decimadata la manifestazione in piazza Oderico da Pordenone davanti la sede della regione Lazio possibili rallentamenti per il traffico di zona letali di queste e altre notizie sul sito roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

