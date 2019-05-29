Traffico Roma del 29-05-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA VIA CASSIA ,
SULLA VIA FLAMINIA E SULLA SALARIA.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA ARDEATINA
SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’
SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO OLIMPICO
ALLE 09.30 IN PIAZZA SAN PIETRO SUA SANTITA’ FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA
GENERALE DEL MERCOLEDI’, POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLE STRADE
ATTORNO ALLA BASILICA.
INIZIERANNO QUESTA NOTTE LE PROVE GENERALI PER LA TRADIZIONALE PARATA
MILITARE IN PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO LUNGO I FORI IMPERIALI. A PARTIRE
DALLE 22 VERRANNO CHIUSE DIVERSE STRADE DA VIA DELLE TERME DI CARACALLA A
VIA DEI CERCHI FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI. DALLA MEZZANOTTE E TRENTA
ALLE 05 LE CHIUSURE VERRANNO ESTESE A PIAZZA VENEZIA , VIA IV NOVEMBRE, VIA
DEL TEATRO MARCELLO , PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITA’ FINO AL CIRCO
MASSIMO. SARANNO DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma