Traffico Roma del 29-05-2019 ore 07:30

TRAFFICO SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA VIA CASSIA ,

SULLA VIA FLAMINIA E SULLA SALARIA.

INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA VIA ARDEATINA

SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’

SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

DIREZIONE STADIO OLIMPICO

ALLE 09.30 IN PIAZZA SAN PIETRO SUA SANTITA’ FRANCESCO TERRA’ L’UDIENZA

GENERALE DEL MERCOLEDI’, POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULLE STRADE

ATTORNO ALLA BASILICA.

INIZIERANNO QUESTA NOTTE LE PROVE GENERALI PER LA TRADIZIONALE PARATA

MILITARE IN PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO LUNGO I FORI IMPERIALI. A PARTIRE

DALLE 22 VERRANNO CHIUSE DIVERSE STRADE DA VIA DELLE TERME DI CARACALLA A

VIA DEI CERCHI FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI. DALLA MEZZANOTTE E TRENTA

ALLE 05 LE CHIUSURE VERRANNO ESTESE A PIAZZA VENEZIA , VIA IV NOVEMBRE, VIA

DEL TEATRO MARCELLO , PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITA’ FINO AL CIRCO

MASSIMO. SARANNO DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

