Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

IL TRAFFICO E’ GIA INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE

ROMA SUD ALLA VIA ARDEATINA.E DA CASAL DEL MARMO A VIA DELLA PISANA IN

CARREGGIATA ESTERNA

TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA NOMENTANA A CIA DELLA MOSCHEA

RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN

PARTICOLARE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A TRATTI FINO A PIAZZA IRNERIO

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA

SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, PIU A SUD, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO

DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

NORMALIZZAZIONE POI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTROCELLE, CHE E’

STATS FORTEMENTE RALLENTATA IN DIREZIONE TERMINI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma