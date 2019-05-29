Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
IL TRAFFICO E’ GIA INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD ALLA VIA ARDEATINA.E DA CASAL DEL MARMO A VIA DELLA PISANA IN
CARREGGIATA ESTERNA
TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA NOMENTANA A CIA DELLA MOSCHEA
RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN
PARTICOLARE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A TRATTI FINO A PIAZZA IRNERIO
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA
SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, PIU A SUD, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO
DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
NORMALIZZAZIONE POI SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTROCELLE, CHE E’
STATS FORTEMENTE RALLENTATA IN DIREZIONE TERMINI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma