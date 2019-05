Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 08:20

M.Barbara Taormina

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA

MAGLAINA VERSO L’EUR.

IL TRAFFICO E’ GIA INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE

ROMA SUD ALLA VIA APPIA.

EALL’ALT DELLA AURELIA E TRA LA VIA DEL MARE E LA COLOMBO IN CARREGGIATA

ESTERN, ALL’ALTEZZA DELLA FLAINIA NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA NOMENTANA A CIA DELLA MOSCHEA

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO

TURBIGO

RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN

PARTICOLARE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A TRATTI FINO A PIAZZA IRNERIO

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA

SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, PIU A SUD, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO

DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

