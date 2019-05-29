Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 08:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA
MAGLAINA VERSO L’EUR.
IL TRAFFICO E’ GIA INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD ALLA VIA APPIA.
EALL’ALT DELLA AURELIA E TRA LA VIA DEL MARE E LA COLOMBO IN CARREGGIATA
ESTERN, ALL’ALTEZZA DELLA FLAINIA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA NOMENTANA A CIA DELLA MOSCHEA
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO
TURBIGO
RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN
PARTICOLARE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A TRATTI FINO A PIAZZA IRNERIO
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA DA VILLA
SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, PIU A SUD, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO
DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma