Traffico Roma del 29-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:20

M.Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRAIL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

CODE PER TRAFFICO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA

ARDEATINA

IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA AURELIA E TRA LA VIA DEL

MARE E LA PONTINA MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI

TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA TIBURTINA

VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE DN

GIOVANNI DA VIALE DELLO STADIO OLIMPICO A VIALE DI TOR DI QUINTO E D A VIA

DEI MONTI TIBURTINI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO

TURBIGO

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIALE OCEANO ATLANTICO

OGGI ALLE 9.30 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TERRÀ LA CONSUETA

UDIENZA GENERALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA

CIRCOSTANTE IL VATICANO, IN PARTICOLARE NEI RIONI PRATI E TRASTEVERE , E

NEI QUARTIERI DELLA VITTORIA , AURELIO E TRIONFALE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma