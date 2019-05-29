Traffico Roma del 29-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:20
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRAIL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
CODE PER TRAFFICO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA
ARDEATINA
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA AURELIA E TRA LA VIA DEL
MARE E LA PONTINA MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO IN CODA PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA TIBURTINA
VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE DN
GIOVANNI DA VIALE DELLO STADIO OLIMPICO A VIALE DI TOR DI QUINTO E D A VIA
DEI MONTI TIBURTINI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO
TURBIGO
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIALE OCEANO ATLANTICO
OGGI ALLE 9.30 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TERRÀ LA CONSUETA
UDIENZA GENERALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO, IN PARTICOLARE NEI RIONI PRATI E TRASTEVERE , E
NEI QUARTIERI DELLA VITTORIA , AURELIO E TRIONFALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma