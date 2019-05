Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:50

INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA

VERSO L’EUR.

CODE PER TRAFFICO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA

ARDEATINA

IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA FLAMINIA E TRA LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA DEL MARE

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO A

TRATTI ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA DEI MONTI DI

PIETRALATA A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN

DIREZIONE DN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE

UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO

TURBIGO

TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIALE OCEANO ATLANTICO E

TRAFFICO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA

OGGI ALLE 9.30 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TIENE LA CONSUETA

UDIENZA GENERALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA

CIRCOSTANTE IL VATICANO, IN PARTICOLARE NEI RIONI PRATI E TRASTEVERE , E

NEI QUARTIERI DELLA VITTORIA , AURELIO E TRIONFALE.

