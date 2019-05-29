Traffico Roma del 29-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 09:50
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA
VERSO L’EUR.
CODE PER TRAFFICO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALLA VIA
ARDEATINA
IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE ALL’ALT DELLA FLAMINIA E TRA LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO A
TRATTI ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA DEI MONTI DI
PIETRALATA A VIALE DELLO STADIO OLIMPICO VERSO IL FORO ITALICO E CODE IN
DIREZIONE DN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE
UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA MARSALA CON RALLENTAMENTI AL SOTTOPASSO
TURBIGO
TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA DA SPINACETO A VIALE OCEANO ATLANTICO E
TRAFFICO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA DI DECIMA
OGGI ALLE 9.30 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TIENE LA CONSUETA
UDIENZA GENERALE: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA
CIRCOSTANTE IL VATICANO, IN PARTICOLARE NEI RIONI PRATI E TRASTEVERE , E
NEI QUARTIERI DELLA VITTORIA , AURELIO E TRIONFALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma