Traffico Roma del 29-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 1120

M.Barbara Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

SULLA TANGENZIALE EST. CODE DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO

IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA PIAZZALE LABICANO A

TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE CON UN INCIDENTE IN PROX DELLO SVINCOLO DELLA

A24

IN PRATI UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZA MARTRI DI BELFIORE

ALL’INTERSEZION CON VIA GIUSPPE AVEZZANA .

LUNGHE CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA TTIONFALE ALL’INTERSEZIONE CON

VIA CUNFIDA

PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELLìACQUA CHIUSA LA TRAFFICO VIA PASQUALE

STANISLAO MANICNI DA VIA GIUSEPPE PISANELLI AL LUNGOTEVERE ARNALDO DA

BRESCAI

LA VIA DEL MARE CHIUSA TENPORANEAMENTE PER RAMI PERICOLANTI TRA VIA DI TOR

BOACCINA E VIA DELLE AZZORRE IN DIREZIONE OSTIA

A PARTIRE DALLE 15 POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DI MONTE CITROIO PER UNA

MANIFESTAZIONE NELL’AREA REA VUA DELLA COLONNA ANTONINA ALL’OBELISCO

E’ INCORSO IN PIAZZA SAN PIETRO L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO CON

RISPERCUSSIONI AL TRAFFICO DI TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma