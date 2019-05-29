Traffico Roma del 29-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 1120
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE EST. CODE DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO
IL FORO ITALICO E CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA PIAZZALE LABICANO A
TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE CON UN INCIDENTE IN PROX DELLO SVINCOLO DELLA
A24
IN PRATI UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN PIAZZA MARTRI DI BELFIORE
ALL’INTERSEZION CON VIA GIUSPPE AVEZZANA .
LUNGHE CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SU VIA TTIONFALE ALL’INTERSEZIONE CON
VIA CUNFIDA
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELLìACQUA CHIUSA LA TRAFFICO VIA PASQUALE
STANISLAO MANICNI DA VIA GIUSEPPE PISANELLI AL LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCAI
LA VIA DEL MARE CHIUSA TENPORANEAMENTE PER RAMI PERICOLANTI TRA VIA DI TOR
BOACCINA E VIA DELLE AZZORRE IN DIREZIONE OSTIA
A PARTIRE DALLE 15 POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DI MONTE CITROIO PER UNA
MANIFESTAZIONE NELL’AREA REA VUA DELLA COLONNA ANTONINA ALL’OBELISCO
E’ INCORSO IN PIAZZA SAN PIETRO L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO CON
RISPERCUSSIONI AL TRAFFICO DI TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma