Traffico Roma del 29-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 1320
M.Barbara Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO RALLENTAMENTI AL MOMENTO IN CITTA’ IL PRIMO
SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI MENTRE IN ZONA TRIESTE CI
VIENE INDICATO UN ALTRO INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA LARIANA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN VIA NAZARETH TRA VIA DI BOCCEA E VIA DEI
CASALI DI ACQUAFREDDA E SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN CORRISPONDENZA DI
LARGO AGOSTINO GEMELLI.
ALTRI RALLENTAMENTI IN PRATI IN PIAZZA ADRIANA.
PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSA AL TRAFFICO VIA PASQUALE
STANISLAO MANICNI DA VIA GIUSEPPE PISANELLI AL LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA.
A PARTIRE DALLE 15 POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DI MONTE CITROIO PER UNA
MANIFESTAZIONE NELL’AREA TRA VIA DELLA COLONNA ANTONINA ALL’OBELISCO
INIZIERANNO QUESTA NOTTE LE PROVE GENERALI PER LA TRADIZIONALE PARATA
MILITARE IN PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO LUNGO I FORI IMPERIALI. A
PARTIRE DALLE 22 VERRANNO CHIUSE DIVERSE STRADE DA VIA DELLE TERME DI
CARACALLA A VIA DEI CERCHI FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI. DALLA MEZZANOTTE
E TRENTA ALLE 5 LE CHIUSURE VERRANNO ESTESE A PIAZZA VENEZIA , VIA IV
NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO , PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITA’ FINO
AL CIRCO MASSIMO.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma