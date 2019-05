Traffico Roma del 29-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 14.20 mave

GENERALMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE ORE SULLE STRADE

DELLA CAPITALE, TUTTAVIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA

VIA SALARIA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FIDENE

NELLA ZONA DI MONTE MARIO SONO INIZIATI IERI I LAVORI ALLA CONDOTTA

FOGNARIA IN VIALE DEI MONFORTANI, CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN DIREZIONE DI VIA DI TORREVECCHIA.

ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA

DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, PER CONSENTIRE LE PROVE

GENERALI DELLA PARATA MILITARE IN PROGRAMMA PER IL 2 GIUGNO AI FORI

IMPERIALI, VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE TERME DI CARACALLA, PIAZZA

DI PORTA CAPENA, VIA DEI CERCHI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA CELIO VIBENNA E

VIA DEI FORI IMPERIALI.

A QUESTE STRADE, DA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5, SI AGGIUNGERÀ LA CHIUSURA

DI PIAZZA VENEZIA, VIA CESARE BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO

MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DELLA GRECA E VIA

DEL CIRCO MASSIMO.. SARANNO DEVIATE 8 LINEE DI BUS DIURNE E 16 NOTTURNE

