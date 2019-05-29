Traffico Roma del 29-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 14.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
GENERALMENTE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE ORE SULLE STRADE
DELLA CAPITALE, TUTTAVIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA
VIA SALARIA PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FIDENE
NELLA ZONA DI MONTE MARIO SONO INIZIATI IERI I LAVORI ALLA CONDOTTA
FOGNARIA IN VIALE DEI MONFORTANI, CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN DIREZIONE DI VIA DI TORREVECCHIA.
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA
DALLE 22 DI QUESTA SERA ALLE 5 DI DOMANI MATTINA, PER CONSENTIRE LE PROVE
GENERALI DELLA PARATA MILITARE IN PROGRAMMA PER IL 2 GIUGNO AI FORI
IMPERIALI, VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO VIA DELLE TERME DI CARACALLA, PIAZZA
DI PORTA CAPENA, VIA DEI CERCHI, VIA DI SAN GREGORIO, VIA CELIO VIBENNA E
VIA DEI FORI IMPERIALI.
A QUESTE STRADE, DA MEZZANOTTE E TRENTA ALLE 5, SI AGGIUNGERÀ LA CHIUSURA
DI PIAZZA VENEZIA, VIA CESARE BATTISTI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO
MARCELLO, VIA PETROSELLI, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DELLA GRECA E VIA
DEL CIRCO MASSIMO.. SARANNO DEVIATE 8 LINEE DI BUS DIURNE E 16 NOTTURNE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma