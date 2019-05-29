Traffico Roma del 29-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SU VIA DI GROTTA PERFETTA PER INCIDENTE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA MARIO
MUSCO. INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU LUNGOTEVERE MARZIO, INCROCIO
CON VIA CAVOUR
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL
RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA VERSO ROMA CENTRO
INIZIERANNO QUESTA NOTTE LE PROVE GENERALI PER LA TRADIZIONALE PARATA
MILITARE IN PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO LUNGO I FORI IMPERIALI. A
PARTIRE DALLE 22 VERRANNO CHIUSE DIVERSE STRADE DA VIA DELLE TERME DI
CARACALLA A VIA DEI CERCHI FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI. DALLA MEZZANOTTE
E TRENTA ALLE 5 LE CHIUSURE VERRANNO ESTESE A PIAZZA VENEZIA , VIA IV
NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO , PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITA’ FINO
AL CIRCO MASSIMO. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma