Traffico Roma del 29-05-2019 ore 15:30

SU VIA DI GROTTA PERFETTA PER INCIDENTE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA MARIO

MUSCO. INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU LUNGOTEVERE MARZIO, INCROCIO

CON VIA CAVOUR

RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL

RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA VERSO ROMA CENTRO

INIZIERANNO QUESTA NOTTE LE PROVE GENERALI PER LA TRADIZIONALE PARATA

MILITARE IN PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO LUNGO I FORI IMPERIALI. A

PARTIRE DALLE 22 VERRANNO CHIUSE DIVERSE STRADE DA VIA DELLE TERME DI

CARACALLA A VIA DEI CERCHI FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI. DALLA MEZZANOTTE

E TRENTA ALLE 5 LE CHIUSURE VERRANNO ESTESE A PIAZZA VENEZIA , VIA IV

NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO , PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITA’ FINO

AL CIRCO MASSIMO. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.

