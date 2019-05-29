Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 16:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO
SVINCOLO A24 PER TERAMO
SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
PER UN GUASTO AD UN TRENO SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA
ROMA NAPOLI VIA FORMIA, TRA FONDI E MONTE SAN BIAGIO DIREZIONE ROMA
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI INVECE, SULLA FL3 ROMA VITERBO PER
PROBLEMI TRA ROMA MONTE MARIO E BRACCIANO, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO
RITARDI FINO A 60 MINUTI
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma