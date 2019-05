Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC

INCIDENTE CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA ALTEZZA

VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO NEI PRESSI DI VIA ALESSANDRO SEVERO

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO

SVINCOLO A24 PER TERAMO

SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI

UN ULTIMA NOTIZIA, RIGURDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA

CIRCOLAZIONE DEI TRENI, SULLA FL3 ROMA VITERBO PER PROBLEMI TRA ROMA MONTE

MARIO E BRACCIANO, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI

E’ TUTTO

