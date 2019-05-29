Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA ALTEZZA
VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO NEI PRESSI DI VIA ALESSANDRO SEVERO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO
SVINCOLO A24 PER TERAMO
SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
UN ULTIMA NOTIZIA, RIGURDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RALLENTATA LA
CIRCOLAZIONE DEI TRENI, SULLA FL3 ROMA VITERBO PER PROBLEMI TRA ROMA MONTE
MARIO E BRACCIANO, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 60 MINUTI
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma