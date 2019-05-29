Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA
VIALE RIBOTTA
PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI
VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO
SVINCOLO A24 PER TERAMO
SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma