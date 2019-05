Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA

VIALE RIBOTTA.

PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI

VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO.

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA CASILINA, E TRA PRENESTINA E

NOMENTANA.

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, E PER

INCIDENTE TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 ROMA L’AQUILA TERAMO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE PER

INCIDENTE SUL RACCORDO.

CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E

USCITA VIA SALARIA, TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA L’AQUILA E SU

VIALE CASTRENSE.

ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma