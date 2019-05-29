Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL TRAFFICO PER INCIDENTE ALTEZZA
VIALE RIBOTTA.
PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI
VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO.
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA CASILINA, E TRA PRENESTINA E
NOMENTANA.
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, E PER
INCIDENTE TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 ROMA L’AQUILA TERAMO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO ANULARE PER
INCIDENTE SUL RACCORDO.
CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E
USCITA VIA SALARIA, TRA VIA TIBURTINA E BIVIO PER A24 ROMA L’AQUILA E SU
VIALE CASTRENSE.
ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma