Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE

DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO

ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO

PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI

PRESSI DI VIA BORGHESANO LUCCHESE. INCIDENTE CON CODE SU VIA CASSIA

ALL’INCROCIO CON VIA FABBRONI

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 PER

TERAMO

SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI A TOR

CERVARA VERSO IL RACCORDO

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma