Traffico Roma del 29-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:50 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE
DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO
ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO
PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI
PRESSI DI VIA BORGHESANO LUCCHESE. INCIDENTE CON CODE SU VIA CASSIA
ALL’INCROCIO CON VIA FABBRONI
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE , RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 PER
TERAMO
SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI A TOR
CERVARA VERSO IL RACCORDO
INIZIERANNO QUESTA NOTTE LE PROVE GENERALI PER LA TRADIZIONALE PARATA
MILITARE IN PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO LUNGO I FORI IMPERIALI. A
PARTIRE DALLE 22 VERRANNO CHIUSE DIVERSE STRADE DA VIA DELLE TERME DI
CARACALLA A VIA DEI CERCHI FINO A VIA DEI FORI IMPERIALI. DALLA MEZZANOTTE
E TRENTA ALLE 5 LE CHIUSURE VERRANNO ESTESE A PIAZZA VENEZIA , VIA IV
NOVEMBRE, VIA DEL TEATRO MARCELLO , PIAZZA DELLA BOCCA DELLA VERITA’ FINO
AL CIRCO MASSIMO.
DEVIATE DIVERSE LINEE BUS.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma