Traffico Roma del 29-06-2019 ore 07:30

SCORREVOLE IL TRAFFICO, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO

OGGI GIORNATA DI FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PIETRO E PAOLO

A SAN PIETRO CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO. LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN

TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI E CHIUSURE; DEVIATE QUATTRO LINEE DI

BUS.

ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA CHIUSA LA VIA

OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.

STASERA PROCESSIONE IN ZONA SAN PAOLO E A SEGUIRE LO SPETTACOLO CON I

FUOCHI D’ARTIFICIO SOPRA PONTE MARCONI; PONTE CHE SARÀ CHIUSO IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

A OSTIA MANIFESTAZIONE SUL VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. LA LINEA BUS

05 SUBIRÀ DEVIAZIONI

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma