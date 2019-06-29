Traffico Roma del 29-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SCORREVOLE IL TRAFFICO, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL MOMENTO
OGGI GIORNATA DI FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PIETRO E PAOLO
A SAN PIETRO CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO. LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN
TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI E CHIUSURE; DEVIATE QUATTRO LINEE DI
BUS.
ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA CHIUSA LA VIA
OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.
STASERA PROCESSIONE IN ZONA SAN PAOLO E A SEGUIRE LO SPETTACOLO CON I
FUOCHI D’ARTIFICIO SOPRA PONTE MARCONI; PONTE CHE SARÀ CHIUSO IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
A OSTIA MANIFESTAZIONE SUL VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. LA LINEA BUS
05 SUBIRÀ DEVIAZIONI
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma