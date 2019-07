Traffico Roma del 29-06-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 8:20



MOVIMENTATO IL TRAFFICO VERSO IL MARE, SPOSTAMENTI IN CORSO SUL RACCORDO

ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DA ROMA

SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA-APPIA E PONTINA CON DISAGI SOPRATTUTTO NEL TRATTO LAURENTINA-

PONTINA; E PROPRIO A CAUSA DEL TRAFFICO SULLA STESSA PONTINA: INTERESSATA

DA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, E A SEGUIRE, DA RALLENTAMENTI TRA TOR DE’

CENCI E PRATICA DI MARE.

RALLENTAMENTI CHE TROVIAMO IN ALCUNI TRATTI DELLA COLOMBO MA AD ESSERE

MAGGIORMENTE TRAFFICATA È LA VIA AURELIA: QUI ABBIAMO CODE TRA IL RACCORDO

E MALAGROTTA – CON RIPERCUSSIONI NEL TRATTO BOCCEA-AURELIA DEL RACCORDO – E

SI PROCEDE IN FILA TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA PER CIVITAVECCHIA E

PALIDORO

INTANTO A ROMA OGGI È GIORNATA DI FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PIETRO E

PAOLO. A SAN PIETRO CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO. LIMITAZIONI AL

TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI E CHIUSURE; DEVIATE

QUATTRO LINEE DI BUS.

ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA CHIUSA LA VIA

OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.

