Traffico Roma del 29-06-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOVIMENTATO IL TRAFFICO VERSO IL MARE, SPOSTAMENTI IN CORSO SUL RACCORDO
ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DA ROMA
SUL RACCORDO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA-APPIA E PONTINA CON DISAGI SOPRATTUTTO NEL TRATTO LAURENTINA-
PONTINA; E PROPRIO A CAUSA DEL TRAFFICO SULLA STESSA PONTINA: INTERESSATA
DA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, E A SEGUIRE, DA RALLENTAMENTI TRA TOR DE’
CENCI E PRATICA DI MARE.
RALLENTAMENTI CHE TROVIAMO IN ALCUNI TRATTI DELLA COLOMBO MA AD ESSERE
MAGGIORMENTE TRAFFICATA È LA VIA AURELIA: QUI ABBIAMO CODE TRA IL RACCORDO
E MALAGROTTA – CON RIPERCUSSIONI NEL TRATTO BOCCEA-AURELIA DEL RACCORDO – E
SI PROCEDE IN FILA TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA PER CIVITAVECCHIA E
PALIDORO
INTANTO A ROMA OGGI È GIORNATA DI FESTEGGIAMENTI PER I SANTI PIETRO E
PAOLO. A SAN PIETRO CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO. LIMITAZIONI AL
TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI E CHIUSURE; DEVIATE
QUATTRO LINEE DI BUS.
ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA CHIUSA LA VIA
OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma