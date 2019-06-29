Traffico Roma del 29-06-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 9:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
MOVIMENTATO IL TRAFFICO VERSO IL MARE, DISAGI SUL RACCORDO E SULLE
PRINCIPALI STRADE IN USCITA DA ROMA.
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA L’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E L’USCITA
AURELIA. VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIÙ
AVANTI CON INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA E PALIDORO
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE IN FILA DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI MALAFEDE.
SULLA PONTINA TRAFFICO DALL’EUR A PRATICA DI MARE CON RIPERCUSSIONI SUL
RACCORDO NEL TRATTO LAURENTINA-PONTINA; RACCORDO DOVE PRIMA CI SONO ANCHE
ALTRI RALLENTAMENTI: TRA L’APPIA E LA LAURENTINA
INTANTO A ROMA, A SAN PIETRO, CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO.
LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA ADIACENTE AL VATICANO CON DIVIETI
E CHIUSURE; DEVIATE QUATTRO LINEE DI BUS.
ALL’ALTEZZA DELLA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA CHIUSA LA VIA
OSTIENSE, LINEE BUS DELLA ZONA DEVIATE.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma