Traffico Roma del 29-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE SULLA PONTINA DALL’EUR A PRATICA DI MARE. TRAFFICO MA ANCHE UN
INCIDENTE, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON IL RACCORDO
DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO A PARTIRE DALL’ARDEATINA.
SI PROCEDE IN FILA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI ACILIA. SULLA VIA DEL MARE INTENSO IL TRAFFICO TRA DRAGONA E OSTIA
ANTICA
VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIÙ AVANTI CON
INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA E PALIDORO
DISAGI ANCHE SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA, CODE TRA LA BARRIERA E CERVETERI
DENTRO ROMA, SULLA VIA APPIA, RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA
DEL QUADRARO E L’APPIA PIGNATELLI VERSO CAPANNELLE.
A FIANCO DI VILLA PAMPHILI CHIUSA LA VIA AURELIA ANTICA TRA L’OLIMPICA E
VIA DELLE FORNACI. LAVORI E CHIUSURA NELLE DUE DIREZIONI
CHIUSA PER LAVORI ANCHE LA VIA COLLATINA TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE
DELLA VENEZIA GIULIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma