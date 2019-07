Traffico Roma del 29-06-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20



CODE SULLA PONTINA DALL’EUR A PRATICA DI MARE. TRAFFICO MA ANCHE UN

INCIDENTE, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON IL RACCORDO

DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL RACCORDO A PARTIRE DALL’ARDEATINA.

SI PROCEDE IN FILA SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A

VIA DI ACILIA. SULLA VIA DEL MARE INTENSO IL TRAFFICO TRA DRAGONA E OSTIA

ANTICA

VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIÙ AVANTI CON

INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA E PALIDORO

DISAGI ANCHE SULLA ROMA-CIVITAVECCHIA, CODE TRA LA BARRIERA E CERVETERI

DENTRO ROMA, SULLA VIA APPIA, RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA

DEL QUADRARO E L’APPIA PIGNATELLI VERSO CAPANNELLE.

A FIANCO DI VILLA PAMPHILI CHIUSA LA VIA AURELIA ANTICA TRA L’OLIMPICA E

VIA DELLE FORNACI. LAVORI E CHIUSURA NELLE DUE DIREZIONI

CHIUSA PER LAVORI ANCHE LA VIA COLLATINA TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE

DELLA VENEZIA GIULIA.

