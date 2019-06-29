Traffico Roma del 29-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA L’EUR E PRATICA DI MARE. CODE
SULL’INTERO TRATTO. PRIMA DI PRATICA DI MARE, C’È INOLTRE UN VEICOLO IN
PANNE CHE POTREBBE OSTACOLARE ULTERIORMENTE IL TRAFFICO
DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA LAURENTINA. SI TRATTA DI RALLENTAMENTI.
IN USCITA DA ROMA TRAFFICO E DISAGI SULLE AUTOSTRADE AD ECCEZIONE DELLA
ROMA-FIRENZE.
SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA E
CERVETERI. IN QUESTA ZONA DISAGI ANCHE SULLA VIA AURELIA: CODE TRA ARANOVA
E PALIDORO
SCARSO IL TRAFFICO A ROMA MA ALCUNE CHIUSURE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI
DI PERCORRENZA.
A FIANCO DI VILLA PAMPHILI È CHIUSA LA VIA AURELIA ANTICA TRA L’OLIMPICA E
VIA DELLE FORNACI. LAVORI E CHIUSURA NELLE DUE DIREZIONI
A SAN PAOLO PER LE CERIMONIE NELL’AREA ATTORNO ALLA BASILICA È CHIUSO UN
TRATTO DELLA VIA OSTIENSE
CHIUSA PER LAVORI LA VIA COLLATINA TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE DELLA
VENEZIA GIULIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma