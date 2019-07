Traffico Roma del 29-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 11:20



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA L’EUR E PRATICA DI MARE. CODE

SULL’INTERO TRATTO. PRIMA DI PRATICA DI MARE, C’È INOLTRE UN VEICOLO IN

PANNE CHE POTREBBE OSTACOLARE ULTERIORMENTE IL TRAFFICO

DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL RACCORDO A PARTIRE DALLA LAURENTINA. SI TRATTA DI RALLENTAMENTI.

IN USCITA DA ROMA TRAFFICO E DISAGI SULLE AUTOSTRADE AD ECCEZIONE DELLA

ROMA-FIRENZE.

SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA LA BARRIERA E

CERVETERI. IN QUESTA ZONA DISAGI ANCHE SULLA VIA AURELIA: CODE TRA ARANOVA

E PALIDORO

SCARSO IL TRAFFICO A ROMA MA ALCUNE CHIUSURE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI

DI PERCORRENZA.

A FIANCO DI VILLA PAMPHILI È CHIUSA LA VIA AURELIA ANTICA TRA L’OLIMPICA E

VIA DELLE FORNACI. LAVORI E CHIUSURA NELLE DUE DIREZIONI

A SAN PAOLO PER LE CERIMONIE NELL’AREA ATTORNO ALLA BASILICA È CHIUSO UN

TRATTO DELLA VIA OSTIENSE

CHIUSA PER LAVORI LA VIA COLLATINA TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE DELLA

VENEZIA GIULIA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34





Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma