Traffico Roma del 29-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 12:20



È CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA L’EUR E PRATICA DI MARE. CODE

SULL’INTERO TRATTO. DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SUL

RACCORDO CON RALLENTAMENTI PER CHI PROVIENE DALLA LAURENTINA.

ZONA SUD DI ROMA DOVE ABBIAMO TRAFFICO POI SULLA VIA ARDEATINA.

RALLENTAMENTI TRA TOR PAGNOTTA E IL RACCORDO.

TRAFFICO E DISAGI SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA ABBIAMO INCOLONNAMENTI

TRA LA BARRIERA E CERVETERI. IN QUESTA ZONA DISAGI ANCHE SULLA VIA AURELIA:

CODE TRA ARANOVA E PALIDORO

POCO IL TRAFFICO A ROMA MA ALCUNE CHIUSURE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI

PERCORRENZA.

CHIUSA LA VIA AURELIA ANTICA TRA L’OLIMPICA E VIA DELLE FORNACI.

A SAN PAOLO, VICINO ALLA BASILICA, CHIUSO UN TRATTO DELLA VIA OSTIENSE

CHIUSA LA VIA COLLATINA TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE DELLA VENEZIA

GIULIA.

PARLIAMO INFINE DI OSTIA. MANIFESTAZIONE IN CORSO SUL VIALE DELLE

REPUBBLICHE MARINARE. DEVIATA LA LINEA BUS 05

Simone Cerchiara

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma