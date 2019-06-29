Traffico Roma del 29-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 12:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
È CONGESTIONATO IL TRAFFICO SULLA PONTINA TRA L’EUR E PRATICA DI MARE. CODE
SULL’INTERO TRATTO. DISAGI SULLA PONTINA CHE PROVOCANO RIPERCUSSIONI SUL
RACCORDO CON RALLENTAMENTI PER CHI PROVIENE DALLA LAURENTINA.
ZONA SUD DI ROMA DOVE ABBIAMO TRAFFICO POI SULLA VIA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI TRA TOR PAGNOTTA E IL RACCORDO.
TRAFFICO E DISAGI SULL’AUTOSTRADA ROMA-CIVITAVECCHIA ABBIAMO INCOLONNAMENTI
TRA LA BARRIERA E CERVETERI. IN QUESTA ZONA DISAGI ANCHE SULLA VIA AURELIA:
CODE TRA ARANOVA E PALIDORO
POCO IL TRAFFICO A ROMA MA ALCUNE CHIUSURE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI
PERCORRENZA.
CHIUSA LA VIA AURELIA ANTICA TRA L’OLIMPICA E VIA DELLE FORNACI.
A SAN PAOLO, VICINO ALLA BASILICA, CHIUSO UN TRATTO DELLA VIA OSTIENSE
CHIUSA LA VIA COLLATINA TRA VIA GROTTA DI GREGNA E VIALE DELLA VENEZIA
GIULIA.
PARLIAMO INFINE DI OSTIA. MANIFESTAZIONE IN CORSO SUL VIALE DELLE
REPUBBLICHE MARINARE. DEVIATA LA LINEA BUS 05
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
Simone Cerchiara
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma