Traffico Roma del 29-06-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E CASTEL DI DECIMA.
NEL QUARTIERE APPIO PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA QUARTO
MIGLIO ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA.
A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE
AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA ANGELICA VIA DEI
CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE
A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.
. MANIFESTAZIONE A OSTIA INTERESSATO IL TRATTO DI VIALE DELLE REPUBBLICHE
MARINARE DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DEVIATA LA LINEA
BUS 05.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE
DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMAO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma