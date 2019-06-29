Traffico Roma del 29-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL TRAFFICO, NESSUN DISAGIO DI RILIEVO AL
MOMENTO.
SULLA STATALE 148 PONTINA SEGNALIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL
DI DECIMA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI. .
A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE
AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA ANGELICA VIA DEI
CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE
A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.
STASERA PROCESSIONE IN ZONA SAN PAOLO E A SEGUIRE LO SPETTACOLO CON I
FUOCHI D’ARTIFICIO SOPRA PONTE MARCONI; PONTE CHE SARÀ CHIUSO IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
. MANIFESTAZIONE A OSTIA INTERESSATO IL TRATTO DI VIALE DELLE REPUBBLICHE
MARINARE DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DEVIATA LA LINEA
BUS 05.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma