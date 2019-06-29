Traffico Roma del 29-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
NELLA ZONA DI OSTIA PER UN INCENDIO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA AGOSTINO
CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO BAZZINI
NON CI SONO ALTRE SEGNALAZIONI DI RILIEVO IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE
SCORREVOLE.
A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE
AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA ANGELICA VIA DEI
CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE
A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.
. MANIFESTAZIONE A OSTIA INTERESSATO IL TRATTO DI VIALE DELLE REPUBBLICHE
MARINARE DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DEVIATA LA LINEA
BUS 05.
E PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE
DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma