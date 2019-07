Traffico Roma del 29-06-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 SS

NELLA ZONA DI OSTIA PER UN INCENDIO CHIUSA MOMENTANEAMENTE VIA AGOSTINO

CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO BAZZINI

NON CI SONO ALTRE SEGNALAZIONI DI RILIEVO IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE

SCORREVOLE.

A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE

AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA ANGELICA VIA DEI

CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE

A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.

. MANIFESTAZIONE A OSTIA INTERESSATO IL TRATTO DI VIALE DELLE REPUBBLICHE

MARINARE DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. DEVIATA LA LINEA

BUS 05.

