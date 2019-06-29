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Traffico Roma del 29-06-2019 ore 17:30

di - 29 Giugno 2019 - 17:30

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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20  SS                         
                    DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
 
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RIAPERTA   VIA AGOSTINO CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO
BAZZINI  RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCENDIO., MENTRE SEMPRE PER UN
INCENDIO RIMANE  CHIUSA NEL QUARTERE PRENESTINO VIA TEANO TRA VIA
AQUILONIA E VIA MADDALONI
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA RISOLTO L’ INCIDENTE    TRA TORRIMPIETRA E
CERVETERI TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO  IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
AL CENTRO A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, 
PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA
ANGELICA VIA DEI CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA  SANTO
UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
  
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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