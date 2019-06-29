Traffico Roma del 29-06-2019 ore 17:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
RIAPERTA VIA AGOSTINO CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO
BAZZINI RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCENDIO., MENTRE SEMPRE PER UN
INCENDIO RIMANE CHIUSA NEL QUARTERE PRENESTINO VIA TEANO TRA VIA
AQUILONIA E VIA MADDALONI
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E
CERVETERI TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.
AL CENTRO A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO,
PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA
ANGELICA VIA DEI CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO
UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma