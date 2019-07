Traffico Roma del 29-06-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

RIAPERTA VIA AGOSTINO CHIGI TRA VIA DI CASTEL FUSANO E VIA FEDERICO

BAZZINI RIMASTA CHIUSA IN SEGUITO AD UN INCENDIO., MENTRE SEMPRE PER UN

INCENDIO RIMANE CHIUSA NEL QUARTERE PRENESTINO VIA TEANO TRA VIA

AQUILONIA E VIA MADDALONI

SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA RISOLTO L’ INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E

CERVETERI TORNATO REGOLARE IL TRAFFICO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

AL CENTRO A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO,

PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA

ANGELICA VIA DEI CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO

UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34



DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma