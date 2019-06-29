Traffico Roma del 29-06-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 18:20
SS
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
AL NORD DI ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA
STAZIONE DI CESANO ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO CORAZZA..UN ALTRO INCIDENTE
IN VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTONA POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE PRENESTINO RIAPERTA VIA TEANO
TRA VIA AQUILONIA E VIA MADDALONI.
AL CENTRO A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO,
PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA
ANGELICA VIA DEI CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO
UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.
TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 VENGONO DEVIATE IN VIA PALMIRO
TOGLIATTI. NELLA TRATTA VIA BRESADOLA PIAZZA DEI GERANI E’ ATTIVO UN
SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma