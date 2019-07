Traffico Roma del 29-06-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 18:20

AL NORD DI ROMA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA

STAZIONE DI CESANO ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO CORAZZA..UN ALTRO INCIDENTE

IN VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTONA POSSIBILI RALLENTAMENTI IN

DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. NEL QUARTIERE PRENESTINO RIAPERTA VIA TEANO

TRA VIA AQUILONIA E VIA MADDALONI.

AL CENTRO A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO,

PARZIALMENTE CHIUSE AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA, VIA DI PORTA

ANGELICA VIA DEI CORRIDORI VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO

UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A BORGO SANTO SPIRITO E IN VIA DEI CORRIDORI.

TRASPORTO PUBBLICO LE LINEE DEI TRAM 5 E 19 VENGONO DEVIATE IN VIA PALMIRO

TOGLIATTI. NELLA TRATTA VIA BRESADOLA PIAZZA DEI GERANI E’ ATTIVO UN

SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

