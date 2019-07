Traffico Roma del 29-06-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 19:20

SS

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI

DALLA PONTINA ALL’APPIA.

SULLA VIA SALARIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE

AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA: VIA DI PORTA ANGELICA, VIA DEI

CORRIDORI, VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A

BORGO SANTO SPIRITO.

A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI PATRONI DI

ROMA, CHIUSA AL TRAFFICO VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA

GIULIO ROCCO; DEVIATE LE LINEE BUS.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma