Traffico Roma del 29-06-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 19:20
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DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI
DALLA PONTINA ALL’APPIA.
SULLA VIA SALARIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI
VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I SANTI PIETRO E PAOLO, PARZIALMENTE CHIUSE
AL TRAFFICO ALCUNE STRADE DELLA ZONA: VIA DI PORTA ANGELICA, VIA DEI
CORRIDORI, VIA DELLA CONCILIAZIONE E PIAZZA SANTO UFFIZIO. CHIUSURE ANCHE A
BORGO SANTO SPIRITO.
A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI PATRONI DI
ROMA, CHIUSA AL TRAFFICO VIA OSTIENSE TRA VIA GIUSTINIANO IMPERATORE E VIA
GIULIO ROCCO; DEVIATE LE LINEE BUS.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma