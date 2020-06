Traffico Roma del 29-06-2020 ore 08:00

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale al Flaminio sul manto stradale da oggi fino al 3 luglio in via Martino Longhi interdetta al transito lungo l’intero Trento lavori in corso anche a Centocelle sempre da oggi è fino al 10 luglio carreggiata su Viale Palmiro Togliatti da via dell’Edera a via Antonio Sebastiani attenzione alla segnaletica pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate per l’intera giornata di bus normalmente in transito a mezzogiorno a San Pietro per la festa dei Santi Pietro e Paolo celebrazione dell’angelus di Papa Francesco preceduta alle 10 dalla santa messa nella Basilica Vaticana possibili disagi nella deflusso dei fedeli sul lungotevere in Sassia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luce verdeè tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma