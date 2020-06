Traffico Roma del 29-06-2020 ore 08:30

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale unica azione di rilievo un incidente avvenuto il suo via di Casal Bianco 3 a Settecamini e via di Marco Simone al Flaminio nuovi lavori sul manto stradale da oggi fino al 3 luglio in via Martino Longhi in transito lungo l’intero tratto lavori in corso anche a Centocelle sempre da oggi è fino al 10 luglio carreggiata ridotta su Viale Palmiro Togliatti da via dell’Edera via Antonio Sebastiani pensione alla segnaletica servizio festivo sulla rete del trasporto pubblico sono attive le linee mare la 07062 Inoltre oggi come tutti i festivi Attiva anche la 68 sulla metro C la cantiere serale per prolungare la linea fino alla Colosseo in calendario fino al 12 luglio dalle 21 Dunque bus navetta la posto dei treniSan Giovanni Malatesta servizio regolare invece tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

