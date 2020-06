Traffico Roma del 29-06-2020 ore 09:30

Luceverde Roma per ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi traffico in progressivo aumento sulle principali direttrici che conducono verso il mare in particolare Ci sono rallentamenti e code sulla via Aurelia Torrimpietra Palidoro verso Ladispoli sulla via Litoranea fra Tor Paterno e Torvaianica che sulla via Pontina dal raccordo fino a Castel di Decima verso Pomezia di conseguenza si sono formate code anche sulla carreggiata interna del raccordo a partire dallo svincolo della via Laurentina per le difficoltà d’uscita proprio sulla via Pontina restiamo a distanza ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma