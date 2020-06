Traffico Roma del 29-06-2020 ore 10:30

Luceverde Roma veri trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi traffico segnalato in aumento sulle principali vie consolari che conducono verso il mare in particolare Ci sono rallentamenti e code sulla via Aurelia da Torre in pietra-palidoro verso Ladispoli sulla via Litoranea da Tor Paterno a Torvaianica e sulla via Pontina dal raccordo fino a Castel di Decima verso Pomezia di conseguenza si sono formate code anche sulla carreggiata interna del raccordo a partire dallo svincolo della via Laurentina per le difficoltà di immissione proprio sulla via Pontina a Lido di Ostia nella zona del è chiuso al traffico Il Lungomare Paolo Toscanelli tra Viale della Marina e via degli Aldobrandini a causa del dissesto del manto stradale per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma