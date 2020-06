Traffico Roma del 29-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma veri trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali arterie stradali che conducono verso il mare cosa tratti sulla Pontina dal raccordo a Castel Romano Pomezia sulla via Aurelia da Torrimpietra Palidoro verso Ladispoli sulla litoranea lungo l’intero percorso da Castel Porziano a Torvaianica al Torrino chiuso viale Don Pasquino Borghi 3 Largo clinio misserville via Bruno brandellero in direzione della Colombo per alberi pericolanti al Lido di Ostia della zona del pontile chiuso al traffico Il Lungomare Paolo Toscanelli tra viale Marina e via degli Aldobrandini a causa del dissesto del manto stradale restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma