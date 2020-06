Traffico Roma del 29-06-2020 ore 12:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali direttrici che conducono verso il mare rallentamenti sulla Pontina da Spinaceto a Castel di Decima verso Pomezia code sull’Aurelia da Torrimpietra Palidoro verso Ladispoli e incolonnamenti sulla litoranea lungo l’intero percorso da Castel Porziano a Torvaianica in piazza San Pietro in pieno svolgimento la recita della preghiera dell’angelus e la conseguente benedizione Apostolica di Papa Francesco possibili disagi nel deflusso dei fedeli sul lungotevere in Sassia al Torrino chiuso viale Don Pasquino Borghi tra Largo clinio misserville via Bruno brandellero verso la Colombo a causa di alberi pericolanti al Lido di Ostia nella zona del pontino è chiuso al traffico Il Lungomare Paolo Toscanelli 3 Viale della Marina e via degli Aldobrandini a causa del dissesto del manto stradale per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Romaverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma