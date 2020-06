Traffico Roma del 29-06-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati non molto il traffico a Roma in città più trafficate invece le principali strade che portano al mare rallentamenti sulla litoranea intero percorso tra Castel Porziano e Torvaianica a Lido di Ostia nella zona del pontile chiusa al traffico Il Lungomare Paolo Toscanelli fra Viale della Marina e via degli Aldobrandini E questo a causa del dissesto del manto stradale al Torrino da questa mattina ha chiuso per alberi pericolanti Viale Don Pasquino Borghi tra Largo clinio misserville e via Bruno brandellero in direzione di via Cristoforo Colombo al Flaminio da oggi è fino al 3 di luglio lavori e chiusura al transito di via Martino Longhi lavori in corso anche a Centocelle sempre da oggi è fino al 10 luglio carreggiata ridotta su Viale Palmiro Togliatti da via dell’Edera a via Antonio Sebastiani attenzione quindi alla segnaletica per i dettagli di queste altre notepotete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

