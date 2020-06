Traffico Roma del 29-06-2020 ore 14:30

Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani su Viale di Tor di Quinto per incidente traffico rallentato all’altezza di via del Foro Italico direzione centro su via del Pescaccio possibili disagi al transito per incendio di sterpaglie nei pressi di via di Brava rallentamenti ma per traffico intenso sulla litoranea da Castel Porziano Torvaianica a Lido di Ostia nella zona del pontile chiuso al traffico Il Lungomare Paolo Toscanelli fra Viale della Marina e via degli Aldobrandini E questo a causa del dissesto del manto stradale al Torrino da questa mattina chiuso per alberi pericolanti Viale Don Pasquino Borghi tra Largo clinio misserville e via Bruno brandellero in direzione di via Cristoforo Colombo al Flaminio da oggi è fino al 3 di luglio lavori e chiusura al transito di via Martino Longo lavori in corso anche a Centocelle sempre da oggi è fino al 10 luglio carreggiata ridotta su Vialedottori gatti da via dell’Edera a via Antonio Sebastiani attenzione quindi alla segnaletica sempre da oggi è fino al 10 di luglio carreggiata ridotta su Viale Palmiro Togliatti da via dell’Edera a via Antonio Sebastiani attenzione quindi alla segnaletica per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma