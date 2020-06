Traffico Roma del 29-06-2020 ore 16:30

Luceverde Roma Parti dalla redazione al microfono Sonia cerquetani sul raccordo anulare per incidente code lungo la carreggiata interna tra Pontina e la via del Mare altro incidente su via Collatina disagi al traffico altezza via dell’Acqua Vergine e le due direzioni veicolo in fiamme su Corso di Francia rallentamenti nei pressi di via Giuseppe Pecchio al Flaminio da oggi è fino al 3 di luglio lavori e chiusura al transito di via Martino Longhi rallentamenti poi sulla litoranea tra Castel Porziano e Torvaianica al Lido di Ostia nella zona del pontile chiuso al traffico da stamattina il Lungomare Paolo Toscanelli tra Viale della Marina e via degli Aldobrandini E questo a causa del dissesto del manto stradale restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostroil servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma