Traffico Roma del 29-06-2020 ore 18:00

Luceverde Roma amici ascoltatori Buon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani queste le ultime notizie incidente con code su via Collatina nei pressi dell’ acqua vergine nelle due direzioni chiusa sempre per incidente via Giuseppe Pecchio altezza Corso di Francia altri disagi al traffico per incidente in via Val di Cogne incrocio con via Val di Lanzo traffico intenso sulla Pontina tra Pomezia nord e via di Decima verso Roma centro traffico intenso è rallentato sulla litoranea da Castel Porziano a Torvaianica al Lido di Ostia nella delle pontile chiuso al traffico da questa mattina il Lungomare Paolo Toscanelli tra Viale della Marina e via degli Aldobrandini E questo a causa del dissesto del manto stradale servizio estivo sulla rete del trasporto pubblico attive le linee mare 07062 Inoltre oggi come tutti i giorni festivi Attiva anche la linea 0 68 restiamo a distala ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio lo ricordiamo è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma