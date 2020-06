Traffico Roma del 29-06-2020 ore 20:00

Luceverde Roma trovati a quest’ultimo appuntamento con luce verde al microfono Sonia cerquetani intenso il traffico sulla diramazione Roma nord rallentamenti da Settebagni raccordo anulare file verso Roma anche sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe rallentamenti a tratti poi sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova a raccordo gravi rallentamenti anche sulla annullare lungo la carreggiata esterna tra Ardeatina e Laurentina file per traffico intenso direzione Roma poi sulla Pontina tra Pomezia nord e via di Decima e sulla Roma Fiumicino altezza raccordo anulare rallentamenti a tratti sulla Cristoforo Colombo nelle due direzioni altezza Vitinia altri rallentamenti sulla litoranea 3 Lido di Castel Fusano e Torvaianica direzioni in città Roma chiusa momentaneamente al traffico viale delle Province tra piazzale Valerio Massimo e Piazzale delle Province e questo per alberi sulla carreggiata per i dettagliqueste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è da luce verde per oggi è tutto Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma