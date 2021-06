Traffico Roma del 29-06-2021 ore 14:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina il traffico intenso e lavori in corso fanno provocando code tra Castel Romano a Castel di Decima verso in città ancora chiusa al transito per lavori urgenti via Casilina in uscita da Roma altezza al Largo Galeazzo Alessi attenzione possibili disagi al traffico per incidente su via bravi e poi su via Laurentina all’incrocio con via di Tor Pagnotta già dalle 14 e fino alle 18 in via Molise manifestazione nelle adiacenze del ministero dello sviluppo economico e del ministro del lavoro prudenza nella guida per quanto riguarda il trasporto pubblico lavori sulla ferrovia termini Centocelle resta sospeso il servizio sino alla mattina di domani 30 giugno in alternativa si possono utilizzare le linee ordinarie della rete ATAC Che percorrono lo stesso tratto per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.ited è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

