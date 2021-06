Traffico Roma del 29-06-2021 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani su raccordo anulare per traffico rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Ardeatina code poi sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma centro in città rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima altezza Tiburtina chiusa al transito ma per lavori urgenti e via Casilina in uscita dalla città altezza via Villa serventi fino alle 18 in via Molise attenzione manifestazione nelle adiacenze del ministero dello sviluppo economico e del ministero dei lavori in corso su via della Magliana da ieri si transita a senso unico alternato tra Bresciano e via Poggibonsi ricordiamo poi la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali le linee bus e che normalmente vi transitano ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto e come sempre grazieper l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma